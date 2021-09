ஃபேமிலி அருமை தெரியனும்னா...சர்வைவருக்கு பின் இந்திரஜா போட்ட முதல் போஸ்ட்

சென்னை : ஜீ தமிழ் சேனலில் செப்டம்பர் 12 ம் தேதி முதல் சர்வைவர் தமிழ் ரியாலிட்டி ஷோ ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. சினிமா பிரபலங்கள் பலர் பங்கேற்று வரும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடிகர் அர்ஜுன் வழிநடத்தி வருகிறார்.

மிக விறுவிறுப்பாக, புது புது ட்விஸ்ட், போட்டிகளுடன் சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் ரோபோ ஷங்கரின் மகள் இந்திரஜா ஷங்கர் எலிமினேட் ஆனார். இதன் மூலம் பார்வதி நிகழ்ச்சிக்குள் ரீஎன்ட்ரி ஆகி உள்ளார்.

சர்வவைர் தமிழ்...எலிமினேட் ஆன ரோபோ ஷங்கரின் மகள் இந்திரஜா

After eliminated from survivor tamil reality show, indhraja shankar posted her first post in instagram. in her post she thanked every one. fans wished her good effort for this show.