அவனுங்களா? இன்னும் தனியாதான் இருக்காணுங்களா?..டேய் உங்களுக்கு கல்யாணமே ஆகாதுடா..சாபம் விட்ட கோபிநாத்

சென்னை: நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் காதலில் நான் ஒரு ராசியில்லா ராஜா பாய்ஸ் மற்றும் கேர்ல்ஸ் என்கிற தலைப்பில் சுவையான நிகழ்ச்சி நடந்தது.

தங்களுக்கு காதல் நிறைவேறாதது குறித்து வருத்ததுடன் பல இளைஞர்கள் சொல்ல அவர்களுக்கு பெண்கள் பதிலடி கொடுக்க நிகழ்ச்சி சுவாரஸ்யமாக நகர்ந்தது.

அந்தஸ்து, வழக்கமான பழைய காதல் டெக்னிக், போரடிக்கும் இளைஞர்கள் என பலவித விஷயங்கள் இதில் வெளிவந்தன.

நீயா நானாவில் இந்த வாரம் என்ன டாப்பிக் தெரியுமா? வெளியான அட்டகாச புரமோ.. ரக்கட் பாய்ஸ் புலம்பல்!

English summary

On Neeya Nana, there was a delicious program on the topic of Love, 'Naan Eru Rasi illa Raja' Boys and Girls. The program moved interestingly as many young men expressed their regrets about their unfulfilled love and the women responded to them. Status, the usual old romantic technique, boring young people, etc.