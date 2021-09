பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போறீங்களா... குக் வித் கோமாளி புகழ் சொன்ன கலக்கல் பதில பாருங்க

சென்னை : டிவி ரியாலிட்டி ஷோக்களிலேயே மிகவும் புகழ்பெற்றதும், அதிக ரசிகர்களை கொண்டதுமானது விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தான். இதுவரை 4 சீசன்கள் முடிந்து, அக்டோபர் மாதத்தில் 5 வது சீசன் துவங்கப்பட உள்ளது.

இதற்காக சமீபத்தில் கலர்ஃபுல்லான கண்ணுடனான புதிய லோகோ வெளியிடப்பட்டு, அடுத்தடுத்து இரண்டு ப்ரோமோக்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ப்ரோமோக்கள் மக்களிடம் எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. வழக்கம் போல் இந்த சீசனையும் கமல் தான் தொகத்து வழங்க போகிறார்.

cook with comali fame pugazh denied that he will enter in to the bigg boss season 5 house for contestant. He replied that he will go to his house only. pugazh's this reply was loved by everyone.