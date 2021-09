கண்ணனை ஏற்கும் மூர்த்தி...முடிய போகிறதா பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல்

சென்னை : கூட்டு குடும்பம், குடும்ப ஒற்றுமை, அண்ணன் - தம்பி பாசம் என சுவாரஸ்யமாக சென்று கொண்டிருந்த பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல், கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சென்டிமென்ட், அழுகை என சோகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

சோகமாக சென்றாலும் டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் முதலிடம் பிடித்து விட்டது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். லட்சுமி அம்மாவின் மரணத்தின் போது நடத்தப்பட்ட சடங்குகள், உறவினர்களின் உணர்வுகள் ஆகியன நிஜமாக நடப்பது போன்ற உணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக கண்ணன் கேரக்டரில் நடிக்கும் சரவணன் விக்ரமின் தத்ரூபமான நடிப்பு, பாராட்டுக்களை அள்ளிக் குவித்தது.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் மீண்டும் வந்த லட்சுமி அம்மா... என்ன நடந்தது ?

English summary

The promo, in which the Pandian Stores family is about to reunite, has brought joy and excitement to the fans. The question is whether Pandian Stores is going to end.