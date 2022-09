இந்த மனிதருக்குள் இவ்வளவு சோகமா?..நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் நடந்தது உண்மை இல்லையா?

இந்த வாரம் நடந்த நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கணவனை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் மனைவி இதனால் வரும் பிரச்சினை பற்றி பேசப்பட்டது.

அதில் அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்டது ஒரு ஜோடி. அப்பாவி கணவரும், அலட்சியமாக பதிலளித்த மனைவியாலும் சமூக வலைதளங்களில் மனைவி அதிகமாக விமர்சிக்கப்பட்டார்.

தற்போது கணவர் தனியார் யூடியூப் சானலுக்கு அளித்த பேட்டியில் தன் மனைவி தனக்காக டயாலிசிஸ் செலவுகளை ஏற்று காப்பாற்றி வருவது பற்றியும் தாங்கள் ஜாலியான தம்பதி என்று பேட்டி அளித்துள்ளார்.

’நீயா நானா’ மூன்று தம்பதிகள்..மூன்று கோணங்கள்..உருகிய தந்தை, ஆதர்ச கணவன், அலைபாயும் மனைவி

English summary

This week's episode of Neeya Nana talked about the problem of a wife earning more than her husband. A couple has been criticized the most. The wife was heavily criticized on social media by the innocent husband and the wife who reacted indifferently. In an interview given to a private YouTube channel, the husband said that he is a happy couple and that his wife is taking care of dialysis expenses for him.