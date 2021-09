பிக்பாஸ் சீசன் 5 தமிழ்...களமிறங்க போகும் போட்டியாளர்களின் முதல் பட்டியல் இது தானா ?

சென்னை : அதிகமான டிவி ரசிகர்களை கவர்ந்த நிகழ்ச்சி என்றால் அது பிக்பாஸ் தான். தமிழில் மட்டுமல்ல இந்தி உள்ளிட்ட அனைத்து மொழிகளிலும் பிக்பாஸ் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. பிக் பிரதர் நிகழ்ச்சியின் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், இந்தியாவில் மிகப் பெரிய வரவேற்பை இந்த நிகழ்ச்சி பெற்றுள்ளது.

பிக்பாஸ் தமிழ் முதல் சீசனில் ஆரவ்வும், இரண்டாவது சீசனில் ரித்விகாவும், மூன்றாவது சீசனில் முகின் ராவும் வெற்றி பெற்றனர். இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடந்த சீசன் 4 இறுதிப் போட்டியில் ஆரி முதல் பரிசையும், பாலாஜி இரண்டாவது பரிசையும் வென்றனர்.

ரசிகர்களுக்கு நல்ல ட்ரீட்… அனைவரின் பாராட்டை பெற்ற Money Heist Season 5 !

கொரோனா காரணமாக பிக்பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுமா என்ற சந்தேகம் கடந்த ஆண்டே எழுந்தது. இருந்தாலும் பல கட்டுப்பாடுகளுடனும், புதிய விதிகளுடனும் சீசன் 4 நிகழ்ச்சி வழக்கமாக துவங்கும் ஜுன் மாதத்திற்கு பதிலாக அக்டோபர் மாதம் துவங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டும் கொரோனா காரணமாக தாமதமாகவே நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட உள்ளது.

English summary

lastest list of almost confirmed contestants revealed in social media. some sources said that lakshmi ramakrishnan also to enter in bigg boss house. but lakshmi denied this report and requested not to use her name in bigg boss contestant list.