அதிரடிக்கு தயாராகும் பாக்யா...வசமாக சிக்கும் கோபி...அடுத்த ட்விஸ்ட் இது தானா?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்யலட்சுமி சீரியல் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களுடன் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதில் முக்கியமான ட்விஸ்ட் இனி மேல் தான் நடக்க போகிறதாம்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் பாக்யலட்சுமி சீரியலும் ஒன்று. குடும்ப தலைவிகள் கொண்டாடும் சீரியலாக இது இருந்து வருகிறது. ஆரம்பத்தில் குடும்ப தலைவிகள் படும் கஷ்டங்களை சொல்லி பெண்களின் மனங்களை கவர்ந்த பாக்யலட்சுமி சீரியல், பிறகு போக போக பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுப்பதாக மாறி விட்டது.

English summary

In Bagyalakshmi serial, Bagya won her 100 recepies in one hour challenge. This latest promo liked by everyone. Meanwhile, new twist will coming in Bagyalakshmi serial. That means, Radhika called Gopi in night time. But Bagya who sleep in the same room pick up the call. Radhika shocked on hearing Bagya's voice in Gopi's phone.