கைகள் வெட்டப்படும்.. ரச்சிதா சொல்லியும் எல்லை மீறும் ராபர்ட் மாஸ்டர்.. கமல் இதை கேட்க மாட்டாரா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பச்சையாக அட்ஜெஸ்ட் பண்ணிக்கோ என ராபர்ட் மாஸ்டர் சொல்லியும் நான் எதுக்கு நடிக்கணும் என ரச்சிதா அவாய்டு செய்து வருகிறார்.

நெற்றி வகிடில் திடீரென குங்குமம் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள போராடி வருகிறார்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் அத்துமீறி கட்டியணைப்பது போல செய்கை செய்ய கைகள் வெட்டப்படும் என்றும் எச்சரித்து விட்டார் ரச்சிதா. ஆனால், இது வரை கமல்ஹாசன் இந்த விவாகரத்தை கையில் எடுத்து ராபர்ட் மாஸ்டரை கண்டிக்காதது ஏன் என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss fans requests Kamal Haasan to must condemned Robert Master atrocities against Rachita. From the beginning Robert Master gives torture to Rachita in the name of Romance.