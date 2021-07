விஜய் டிவி.,யில் இந்த வார வீக் என்ட் ஸ்பெஷல்...கனா காணும் காலங்கள் ரீயூனியன்

சென்னை : வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் புதிது புதிதாக, தனித்துவமான, வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது. மக்களை கவருவதற்காக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சிகள் வழங்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில் இந்த வார வீக் என்ட் ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சியாக ஜுலை 18 அன்று பகல் 3 மணிக்கு, கனா காணும் காலங்கள் ரீ யூனியன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது. முற்றிலும் புதுமுகங்களைக் கொண்டு உருவாக்கிய இந்த சீரியல் தான் பல இளம் நடிகர்களை வெளி உலகிற்கு அடையாளம் காட்டியது.

English summary

The most favorite stars of Kana Kaanaum Kalangal get-together after many years on the sets of STAR VIJAY. The cherishing moments and sweet memories are shared among them as a very special event which will be telecast as an event on this Sunday at 3 pm titled ‘Kana Kaanum Kalangal Renuion’.