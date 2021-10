பிரசவ வலியில் துடிக்கும் தனம்... தூக்கிக் கொண்டு ஓடும் கண்ணன் வெளியான பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் ப்ரோமோ

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ப்ரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் கடும் போட்டி நடப்பது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்கள் இடையே தான். இந்த இரண்டு சீரியல்களும் சமீப காலமாக விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றன.

குடும்ப கதை, யதார்த்தமாக கதைக்களம், கூட்டுக் குடும்ப ஒற்றுமை, அண்ணன் - தம்பி பாசத்தை சொல்வதால் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் மிக அதிகம். கண்ணன் - ஐஸ்வர்யா திருமணம், லட்சுமி அம்மாவின் மரணம் ஆகியவற்றால் இந்த சீரியலில் சென்டிமென்ட் கொஞ்சம் தூக்கலாகவே இருந்து வருகிறது.

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவை இயக்க காத்திருக்கும் பிரபல தமிழ் இயக்குனர்!

English summary

In Pandian stores latest promo, labour pain started for dhanam. kannan and aishwarya come to pandian stores house and helped dhanam. kannan pulled up dhanam and take her to hospital. fans excited to see what next.