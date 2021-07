வாவ் பப்லு... சட்டையை கழற்றி .. அம்மாடி.. இப்பவும் செம மாஸ் காட்றாரே!

சென்னை : இந்த வயசிலேயும் இப்படி பிண்ணுறாரேனு வயசு பொண்ணுங்களையும் வாயடைக்க வைத்து விட்டார் நம்ம பிருத்விராஜ் எனப்படும் பப்லு.

இளைஞர்களுக்குப் போட்டியாக பார்ட்டியில் பிருத்வி செய்த பர்பாமன்ஸ் தான் வேற லெவல் வைரலாகி வருகிறது.

பப்லு என்று முன்பு அழைக்கப்பட்ட பிருத்விராஜ் இப்போது டிவி பிரபலம். நிறைய சீரியல்களில் நடித்து வருகிறார். வாணி ராணி தொடர்தான் அவருக்கு மிகப் பெரிய பிரேக்காக அமைந்தது.

English summary

Actor Prithviraj is a born dancer, he is famous for his disco dance in earlier cinema. His dancing with topless video has gone viral.