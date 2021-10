கொரோனாவை கண்டுக்கல...சர்வைவர் டீம் மீது குற்றச்சாட்டை அடுக்கிய லேடி காஷ்

சென்னை : ஜீ தமிழ் சேனலில் சர்வைவர் என்ற சாகச நிகழ்ச்சிக்கான ரியாலிட்டி ஷோ நடத்தப்பட்டு வருகிறது. செப்டம்பர் 12 ம் தேதி நடந்து வரும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடிகர் அர்ஜுன் வழி நடத்தி வருகிறார். இந்த போட்டியில் மொத்தம் 18 போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

இதன் ஷுட்டிங் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தீவு ஒன்றில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கிட்டதட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை போலவே எந்தவித வெளியுலக தொடர்பும் இல்லாம் போட்டியாளர்கள் 90 நாட்கள் இந்த தீவில் வசிக்க வேண்டும். உடல் மற்றும் மனவலிமையை சோதிக்கும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ஒரு கோடி பரிசாக வழங்கப்பட உள்ளது.

English summary

after quiting from survivor program lady kash penned long shocking statement against organisers. she told that organisers didn't care about contestants health. they not even ready to take covid test for contestants.