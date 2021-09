பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் மீண்டும் வந்த லட்சுமி அம்மா... என்ன நடந்தது ?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்துள்ள சீரியல் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். கூட்டு குடும்பம், அண்ணன் - தம்பி பாசத்துடன் வழக்கமான சீரியல்களில் வரும் ஆள்கடத்தல், போலீஸ், வில்லிகளின் சதி வேலைகள் போன்றவை இல்லாமல் யதார்த்தமாக குடும்ப சூழலை மையமாக சொல்வதால் இந்த சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம்.

பிரபல சீரியலில் இருந்து விலகிய Venkat | Roja, Pandian Stores

சென்னையில் ஒரு சாலைக்கு நடிகர் நாகேஷின் பெயரைச் சூட்ட வேண்டும்... நடிகர் கமல்ஹாசன் கோரிக்கை!

இந்த சீரியலில் நடிக்கும் நடிகர் - நடிகைகளும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டர்களில் மிக சரியாக பொருந்தி நடிப்பதும் இந்த சீரியலுக்கு மற்றுமொரு ப்ளஸ். அனைவரும் கேரக்டர்களாகவே ரசிகர்களின் மனதில் பதிந்து, தங்களுக்கென பெரிய ரசிகர்கள் கூட்டத்தையே உருவாக்கி வைத்துள்ளனர்.

English summary

In latest promo of pandian stores serial shows that lakshmi amma to re enter in serial. in dhanam's dream, lakshmi amma entering in to the pandian stores house. this promo wins lots of hearts.