பிக்பாஸ் பராக்... ஆட்டம் ஆரம்பமாக போகுது...போட்டியாளர்கள் யாருன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்று பிக்பாஸ். 2018 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியின் 4 சீசன்கள் இதுவரை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த நான்கு சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இதுவும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றிக்கு ஒரு முக்கிய காரணம்.

வழக்கமாக ஜுலை மாதம் துவங்கப்பட்டு, அக்டோபர் மாதம் இறுதிப் போட்டி நடத்தப்படும். ஆனால் கடந்த ஆண்டு கொரோனா நோய் பரவல் காரணமாக அக்டோபர் மாதம் துவங்கப்பட்டு, ஜனவரியில் இறுதிப் போட்டி நடத்தப்பட்டது. ஆனால் சீசன் 5, முந்தைய ஆண்டுகளைப் போலவே ஜுலை மாதத்தில் துவங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தனர்.

English summary

lots of unconfirmed news and contestant list spread internet about bigg boss tamil season 5. at the same time kamal will host this program this time also is confirmed. meanwhile he is busy in lokesh kanagaraj's vikram shooting.