விஜய் டிவி.,யின் பிரபல ஷோவில் களமிறங்கும் 4 தலைவிகள்... குஷியில் ரசிகர்கள்

சென்னை : டிவி ரியாலிட்டி ஷோக்களில் மிகவும் பிரபலமானதும், அதிக ரசிகர்களைக் கொண்டதும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தான். ஏற்கனவே 4 சீசன்கள் முடிந்த நிலையில் ஐந்தாவது சீசன் எப்போது துவங்கும், அப்டேட், ப்ரோமோ போன்றவைகள் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

இருந்தாலும் இடைவிடாமல் பொழுதுபோக்கி, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி பற்றிய எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க வைக்க ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை விஜய் டிவி நடத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. அதில் ஒன்று தான் பிக்பாஸ் ஜோடிகள்.

English summary

bigg boss 1-4 session contestants like losliya, oviya, ramya pandian and others to participate in bb jodigal finale. bb jodigal program will wrapped up in next few weeks.