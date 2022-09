'நீயா நானா' வாரா வாரம் ஆரவாரம்..ஒன்றாக வாழும் தம்பதி..சம்பள பணத்தை மட்டும் பிரித்து பார்ப்பது ஏன்?

வாராவாரம் ஆரவாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சியாக உள்ளது நீயா நானா நிகழ்ச்சி.

குடும்ப உறவுகளை உளவியல் பார்வையில் அலசும் நிகழ்ச்சியாக உள்ளது. இதில் பேசும் பலரும் சமுதாய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கிறார்கள்.

ஒன்றாக வாழும் கணவன் மனைவி சம்பளத்தை மட்டும் தனித்தனியாக கணக்கு வைத்து பார்ப்பதாக நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் பேசினர்.

காவியமாக தெரிந்த தந்தை.. நீயா நானா ரூல்சை மாற்றிய ஆங்கர் கோபிநாத்!

English summary

Neeya Naana is a show that analyzes family relationships from a psychological point of view. Many people who speak in it reflect society's opinion. that the husband and wife who live together only calculate their salary separately