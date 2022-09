நீயா நானாவில் இந்த வாரம் என்ன டாப்பிக் தெரியுமா? வெளியான அட்டகாச புரமோ.. ரக்கட் பாய்ஸ் புலம்பல்!

சென்னை: விஜய் டிவியின் நீயா நானா நிகழ்ச்சி மீண்டும் அதிகப்படியான ரசிகர்களின் கவனத்தை கடந்த சில எபிசோடாக கவர்ந்து வருகிறது.

கணவனை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கும் மனைவிகளையும் அவர்களது கணவன்மார்களையும் அழைத்து வந்து நடத்திய ஷோவில் நடந்த திடீர் திருப்பம் அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது.

சீனிராஜா திடீரென சோஷியல் மீடியா ஹீரோவாக மாறிவிட்ட சம்பவங்களும் நடைபெற்ற நிலையில், இந்த வார நீயா நானா என்ன செய்ய காத்திருக்கிறதோ என்கிற கேள்வி புதிய புரமோவை பார்த்ததும் எழுந்துள்ளது.

English summary

Vijay Tv debate show Neeya Naana this week debate topic Boys vs Girls new promo out now. Neeya Naana latest episode trending due to Seeniraja content seeks more attention to that show in recent times.