இது மட்டும் தான் பண்ணாம இருந்தீங்க...இப்போ இதுவுமா? ...பாரதி கண்ணம்மாவை கழுவி ஊற்றும் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஒரு காலத்தில் விஜய் டிவி ரசிகர்களால் அதிகம் கொண்டாடப்பட்ட சீரியலாக இருந்த பாரதி கண்ணம்மா, தற்போது அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்படும் சீரியலாக மாறி உள்ளது.

ஹிட்டான படங்களில் இருந்து சீன்கள் காப்பி அடித்து சீரியல்களில் அதை ரீ கிரியேட் செய்து அன்றைய எபிசோடையோ அல்லது அந்த வார எபிசோடையோ ஓட்டுவது தான் லேட்டஸ்ட் டிரெண்டாக சமீப காலங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

ஆனால் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நாட்டில் லேட்டஸ்ட் பரபரப்பான, அதே சமயம் சென்டிமென்டான விஷயம் என்ன நடக்கிறதோ அந்த விஷயம் அல்லது ஒரு படத்தின் கதையை முழுவதுமாக எடுத்து எபிசோடாக்கி வருகின்றனர்.

Netizens angry with Bharathi Kannamma serial team on latest episode. They asked to stop the serial.They also commented that except DNA test all other contents are added in this serial.