பிரைவசி கேட்கக் கூடாது.. பிடிக்கலைன்னா வெளியே போ.. சர்வைவர் போட்டியாளர்களை மிரட்டுகிறாரா அர்ஜுன்?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 ஆரம்பமாகி அமர்களமாக சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், சேனல் தந்த அழுத்தமோ என்னவோ தெரியவில்லை திடீரென அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வரும் அர்ஜுன் ஆக்ரோஷம் ஆகி விட்டார்.

சரண் செல்போன் பயன்படுத்தியது குறித்து கோபப்பட்டு பேசும் அர்ஜுன் அதே தப்பை செய்த விஜயலட்சுமியிடம் ஏன் தனது கோபத்தை காட்டவில்லை என்கிற கேள்வியை சர்வைவர் தமிழ் ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

மேலும், பெண் போட்டியாளரான ஐஸ்வர்யா கிருஷ்ணனிடம் பிரைவசி எல்லாம் கேட்கக் கூடாது பிடிக்கலைன்னா வாக் அவுட் பண்ணிடு என மிரட்டுவதெல்லாம் முறையான ஹோஸ்ட்டிங் அல்ல என்று நடிகர் அர்ஜுனுக்கு எதிரான மீம்களை போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Netizens slams Arjun host in Survivor Tamil is just like a biased one and arrogant anchoring against the contestant of the show.