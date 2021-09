போதும் நிறுத்துங்க...பாரதி கண்ணம்மா ப்ரோமோவை கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் பற்றி தங்களின் ஆர்வத்தை கூறி, இதுவரை பாராட்டி வந்த நெட்டிசன்கள், தற்போது கலாய்த்து கழுவி ஊற்ற துவங்கி விட்டனர். போதும், நிறுத்துங்க. இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இதை வச்சே இழுப்பீங்க என தாறுமாறாக கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

அடுத்தடுத்த எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்டுடன் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருந்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியல், கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நம்ப முடியாத அபத்தமான விஷயங்களுடன் ரொம்ப மெதுவாக செல்வதாகவும், சீரியலை பார்க்கவே போர் அடிப்பதாகவும் ரசிகர்கள் சொல்ல துவங்கி விட்டனர். இந்நிலையில் லேட்டஸ்டாக வெளியாகி உள்ள இந்த வாரத்திற்கான ப்ரோமோ வீடியோ, ரசிகர்களை இன்னும் கடுப்பேற்றி உள்ளது.

English summary

vijay tv released bharathi kannamma serial promo for this week's promo video is making fans even more excited. Comments are accumulating in many ways as to whether or not to ban this serial.