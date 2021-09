3ம் உலகத்திலும் சண்டை.. பிக்பாஸ்க்கு வைல்டு கார்ட் என்ட்ரியா வந்துடுங்க பாருன்னு கெஞ்சும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: டிரைபல் பஞ்சாயத்தில் விஜே பார்வதி எதுவுமே பேசாம இருந்திருந்தாலே ரவி வெளியே போயிருப்பார் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

நான் ஸ்ட்ராங்கான போட்டியாளர் என தம்பட்டம் அடிக்கும் விஜே பார்வதி போட்டியில் கலந்து கொள்ள மட்டும் பின் வாங்குவது ஏன் என ஏகப்பட்ட சர்வைவர் தமிழ் ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி விளாசி தள்ளி வருகின்றனர்.

மனைவிக்கு ஆபாச மெசேஜ்… போலீஸில் புகார் கொடுத்த அஞ்சனாவின் கணவர் !

பிக் பாஸ் ரசிகர்களோ, சீக்கிரம் எலிமினேட் ஆகி சீசன் 5ல் வைல்டு கார்டு என்ட்ரியா வந்துடுங்க பார்வதி போன சீசனில் பாலா சண்டை போட்டே ரன்னர் அப் ஆனது போல நீங்களும் இங்கே வின் பண்ணலாம் என வம்பிழுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens trolled Vj Parvathi for her activities in Survivor Tamil, recently she voted out from Suruvivor Tamil show and stayed in Third world of the show.