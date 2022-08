கோபி பேசியே கொல்றார்...பாக்யா பேசாமலே கொல்றார்...சட்டுபுட்டுன்னு ஏதாவது முடிவுக்கு வாங்கப்பா

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் கடந்த சில வாரங்களாக விறுவிறுப்பாக சென்று சொண்டிருப்பது பாக்யலட்சுமி சீரியல் தான். ரசிகர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்த அந்த ஒரு விஷயம் நடந்தே விட்டது.

பாக்யாவிற்கு, கோபி - ராதிகா உறவு பற்றிய உண்மை தெரிந்தால் சீரியல் முடிந்து விடும் என்பதால், ட்விஸ்ட் என்ற பெயரில் கதையை ஜவ்வாக இழுக்கிறார்கள் என ரசிகர்கள் சளித்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்த சமயத்தில், ஒரு வழியாக பாக்யாவிக்கு கோபி - ராதிகா காதல் விவகாரம் தெரிந்து விட்டது.

இதனால் அடுத்து என்ன நடக்கும் என ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புடன் சீரியலின் டிஆர்பி.,யும் தாறுமாறாக எகிறியது. கோபி - ராதிகா உறவு பற்றிய உண்மையை தெரிந்து கொண்ட பாக்யா, வீட்டில் உள்ளவர்கள் முன்பு உண்மையை போட்டு உடைக்கிறார்.

'கடாவர்’ 4 ஆண்டு கடினமான பணி..மார்ச்சுவரி டெக்னிஷ்யனாக நடிக்க கடுமையான ஹோம்வர்க் செய்தோம்..அமலாபால்!

English summary

In Baghyalakshmi serial promo for today episode also shows, family members argue with Baghya. Gopi said Baghya to go out from the home. But Baghya still keep silence. Netizens trolls this promo and asked to conclude the scene. They request to move to the next scene.