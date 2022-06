மனசுல பெரிய ரோலக்ஸ் சார்ன்னு நினைப்பு...தமிழும் சரஸ்வதி ப்ரொமோவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : விஜய் டிவியில் பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் பாப்புலரான சீரியல்களில் ஒன்று தமிழும் சரஸ்வதியும். இன்றைய தேதியில் பலரின் ஃபேவரைட் சீரியல் இடத்தை பிடித்திருப்பது இந்த சீரியல் தான்.

வழக்கமான மாமியார் - மருமகள், குடும்ப பிரச்சனை பற்றிய கதை தான் என்றாலும் ட்விஸ்ட், த்ரில்லிங், தீபக் - நக்ஷத்திராவின் ரொமான்ஸ், நக்ஷத்ராவின் குறும்புத்தனமான செய்கைகள், வில்லி சந்திரகலா கேரக்டர் ஆகியவைகளால் இந்த சீரியலுக்கு ஃபேன்ஸ் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறார்கள்.

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்த சீரியலில், தற்போது மாமியார் கோதை, சரஸ்வதியை ஏற்றுக் கொண்டு விட்டார். அதே சமயம், சந்திரகலாவின் சதி வேலைகளால் மனம் மாறி அண்ணன் தமிழ் மற்றும் சரஸ்வதியை ஏற்ற கார்த்திக், மீண்டும் வெறுப்பை காட்ட துவங்கி விட்டார். இதனால் மீண்டும் கார்த்திக் - சரஸ்வதி துவங்கி உள்ளது.

English summary

In Tamizhum Saraswathium serial latest promo, Karthik ordered Namachi to call his as Karthik Sir. Netizens makes memes and trolls this promo. Director stolen a dialogue from Vikram movie. In Vikram movie Suriya said that called him as Rolex sir. Netizens asked that this is a remake version of Vikram.