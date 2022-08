வீட்டுக்கு நடுவுல சுவரா?...அடேய் எந்த காலத்துலடா இருக்கீங்க...ஜீ தமிழ் சீரியலை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்

சென்னை : ஜீ தமிழ் சேனலில் பிரபலமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் சீரியல்களில் ஒன்று கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். இந்தியில் Tujhse Hai Raabta என்ற பெயரில் ஒளிபரப்பான சீரியலின் தமிழ் ரீமேக் ஆகும்.

வளர்ப்பு தாய் மற்றும் மகள் இடையேயான பாச போராட்டத்தை மையமாகக் கொண்டது தான் இந்த சீரியல். இந்த சீரியல் சமீபத்தில் தான் 100 எபிசோட்களை கடந்தது. இதனை படக்குழுவினர் பிரம்மாண்டமாக கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

இந்நிலையில் இந்த சீரியலில் லீட் ரோலான ஆதிரா ரோலில் நடித்து வந்த மனிஷா அஜித், சீரியலில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார். அதோட சீரியல் டீம் பற்றி அவர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கள் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பின. புதிய ஆதிராவாக பாடினி குமார் மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In Kannatthil mutthamittal serial latest promo, Thirumaran built a wall in the centre of the house. Total family shocked on this issue. Now netizens trolls this promo and commented that this is very old method.