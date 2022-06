பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் அடுத்து நடக்க போகும் அதிர்ச்சி சம்பவம்...என்ன நடக்க போகுதோ?

சென்னை : பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் கடந்த சில நாட்களாகவே சண்டை, கண்ணீர், சென்டிமென்ட் என சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த சமயத்தில் அடுத்து என்ன நடக்க போகுகிறது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் டிவியில் பாப்புலரான, அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்படும் சீரியல்களில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலும் ஒன்று. குடும்ப சென்டிமென்ட், கூட்டுக் குடும்ப பாசம், அண்ணன் - தம்பி ஒற்றுமை ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள சீரியல். கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்கி வருகிறார் பிரியா தம்பி.

கிட்டதட்ட 1000 எபிசோட்களை இந்த நெருங்கி வருகிறது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல். கடந்த சில நாட்களாக சண்டை, கண்ணீர் என சென்று கொண்டிருந்த இந்த சீரியலில் இந்த வாரம் அதிர்ச்சி சம்பவம் ஒன்று நடக்க உள்ளது. இதனால் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்ற பதைபதைப்புடன் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக சீரியலை பார்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

In Pandian stores serial, Kathir walked out from the house with Mullai. Kannan tried to convince Kathir. But he refused to return to home. Meanwhile Sathyamoorty in high stress and feel about Kathir. Because of this, Sathyamoorthy suffered of Chest pain and family memebers rushed him to hospital.