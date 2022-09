’நீயா நானா’ மூன்று தம்பதிகள்..மூன்று கோணங்கள்..உருகிய தந்தை, ஆதர்ச கணவன், அலைபாயும் மனைவி

நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் அதிகம் சம்பாதிக்கும் மனைவி குறைவாக சம்பாதிக்கும் கணவன். அதனால் வரும் பிரச்சினை குறித்து நடந்தது.

இதில் மூன்று விதமான தம்பதிகள் நிகழ்ச்சியை கவர்ந்தனர். சொந்த பந்தங்கள் புறக்கணிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட கணவன், மனைவியை முன்னேற்றிய ஆதர்ச கணவன், கணவனால் தினமும் அலைபாயும் மனைவி என 3 தம்பதிகள் அனைவரையும் கவர்ந்தனர்.

English summary

This week on Neeya Nana, the highest earning wife is the lowest earning husband on the show. So it happened about the problem that comes up. Three types of couples graced the show. 3 couples like the husband suffering from the neglect of his own bonds, the ideal husband who improved his wife, and the wife who is swayed by her husband every day attracted everyone.