இனி ரியாலிட்டி ஷோவே வேண்டாம்...கண்ணீர் விடும் விஜயலட்சுமியின் கணவர்

சென்னை : வெங்கட் பிரபு இயக்குனராக அறிமுகமான சென்னை 28 படத்தில் ஹீரோயின் கேரக்டர் மூலம் நடிக்க வந்தவர் விஜயலட்சுமி. இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திலும் விஜயலட்சுமி நடித்தார். பிறகு டிவி சீரியலிலும் சில காலம் நடித்த விஜயலட்சுமி, தற்போது சிம்புதேவன் இயக்கிய கசட தபற படத்திலும் நடித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே பிக்பாஸ் சீசன் 2 ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொண்ட விஜயலட்சுமி, தற்போது ஜீ தமிழ் சேனலில் ஒளிபரப்பாகும் சர்வைவர் நிகழ்ச்சியிலும் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டுள்ளார். செப்டம்பர் 12 ம் தேதி துவங்கிய இந்நிகழ்ச்சியை நடிகர் அர்ஜுன் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

சாகசங்களை மையமாகக் கொண்ட இந்த போட்டியில் விஜயலட்சுமி, லட்சுமி பிரியா சந்திரமெளலி, விக்ரந்த், நந்தா, காயத்ரி ரெட்டி, ஸ்ருஷ்டி டாங்கே, உமாபதி ராமைய்யா, பெசன்ட் ரவி, பார்வதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த போட்டி ஆப்பிரிக்க காடுகளில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நடிகர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், பாடகர்கள், உடற்பயிற்சியாளர்கள் என பல தரப்பட்டவர்கள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Actress Vijayalakshmi now participated in survivor reality show. on the occassion of wedding anniversary vijaylakshmi's husband feroz penned emotionaly and requested his wife to participate no more reality shows here after.