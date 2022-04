மே தின சிறப்பு திரைப்படங்கள்...எந்த டிவி.,யில் என்ன படம் பார்க்கலாம் ?

சென்னை : மே தினத்தை கொண்டாட கோலிவுட் இப்போதே தயாராகி வருகிறது. பட தயாரிப்பாளர்கள் பலர் முக்கிய அறிவிப்பை மே 1 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய முடிவு செய்து, அதற்காக தயாராகி வருகின்றனர்.

டிவி சேனல்களும் வழக்கம் போல் போட்டி போட்டிக் கொண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை அறிவித்து வருகின்றனர். டிஆர்பி.,யை உயர்த்துவதற்காக பல சேனல்கள் பல ஹிட் படங்களை வாங்கி, அதை ஒளிபரப்பு செய்ய உள்ளன. இதனால் தங்களின் ஃபேவரைட் ஹீரோக்களின் படங்கள் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாக உள்ளதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

English summary

On the occassion of celebrating May day, tv channels planned to telecast latest mass hit movies as May day special movies. According to sources, valimai will telecast in Zee 5 tamil, Etharkkum thunindhavan will be in Sun tv, Maanaadu to telecast in Vijay tv. Fans excited to waiting ti watch these movies.