பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸில் திடீர் திருப்பம்... லட்சுமி அம்மாவை சந்தித்த தனம்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் டாப் ரேட்டிங் சீரியல்களில் ஒன்று பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். குடும்ப சென்டிமென்ட்டை மையமாகக் கொண்ட இந்த சீரியல் பெரும்பாலானவர்களின் ஃபேவரட் சீரியலாக இருந்து வருகிறது.

இந்த சீரியலில் நடிப்பவர்கள் கேரக்டரோடு ஒன்றி போய், யதார்த்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்துவதால் அவர்களின் நிஜ பெயர்களை மறந்து, கேரக்டர்களின் பெயர்களை சொல்லியே ரசிகர்கள் கூப்பிடத் துவங்கி விட்டனர். இந்த சீரியலில் அனைத்து கேரக்டர்களும் சம அளவு முக்கியத்துவம் மிகுந்ததாக காட்டப்படுவதும் இந்த சீரியலின் மற்றொரு பிளஸ் ஆகும்.

கண்ணனை ஏற்கும் மூர்த்தி...முடிய போகிறதா பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல்

In Pandian stores serial sujitha dhanush played a key role as dhanam and sheela played a role of lakshmi amma. recently lakshmi amma character was died in that serial.now dhanam meets lakshmi amma. this photos goes viral in social media.