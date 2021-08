அச்சு அசலாய்...முழுசாய் நயன்தாராவாக மாறிய பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் நடிகை

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலும் ஒன்று. தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் டாப் 5 இடம் பிடித்த சீரியல்களில் இதுவும் ஒன்று.

பாசம், குடும்ப உறவுகள், சென்டிமென்ட்டுடன் விறுவிறுப்பு நிறைந்ததாக இருந்து வருகிறது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல். இதில் நடித்துள்ள நடிகர், நடிகைகள் அந்தந்த கதாபாத்திரங்களாகவே டிவி சீரியல் ரசிகர்கள் மனங்களில் இடம்பிடித்துள்ளனர். சினிமா நடிகர், நடிகைகளுக்கு இருப்பது போலவே தற்போது சீரியல் நடிகர், நடிகைகளுக்கும் ஏராளமான ரசிகர்கள் இருந்து வருகிறார்கள்.

அப்படி நடிக்க மட்டும் தான் கூப்பிடுறாங்க.. மத்தபடி கண்டுக்க மாட்றாங்க.. புலம்பும் பிரபல நடிகை!

டிவி பிரபலங்கள் என்ன செய்தாலும், சோஷியல் மீடியாவில் என்ன பதிவிட்டாலும் அதை வைரலாக்கி விடுகின்றனர். அப்படித்தான் தற்போது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் முல்லை கேரக்டரில் நடித்து வரும் காவியாவின் பதிவுகளையும் அவரது ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

English summary

Kavia, who is also active on social media, often posts photos of herself in modern attire. The video released by Kavia, who has now become like Nayantara is spreading fast.