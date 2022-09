பொன்னியின் செல்வன் இசை -ட்ரெயிலர் வெளியீட்டு விழா.. எந்த சேனல்ல ஒளிபரப்பாகுது தெரியுமா?

சென்னை : நடிகர்கள் கார்த்தி, விக்ரம், ஜெயம் ரவி உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் உருவாகியுள்ளது பொன்னியின் செல்வன் படம்.

இந்தப் படத்தின் டீசர், பாடல்கள் உள்ளிட்டவை முன்னதாக சென்னை மற்றும் ஐதராபாத்தில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றன.

தொடர்ந்து படத்தின் இசை மற்றும் ட்ரெயிலர் வெளியீடும் சென்னையில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டன.

English summary

Ponniyin selvan audio and trailer launch function to be telecast in Sun TV Soon and the promo for the same released