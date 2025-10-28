Get Updates
கிலோ கணக்கில் தங்கம்.. 1000 கோடி வீடு.. பிக் பாஸ் போட்டியாளர் பிரவீன் ராஜின் மனைவி சொல்றதை பாருங்க!

By

சென்னை: சமீபத்தில் பிரவீன் ராஜ் வீட்டை யூடியூப் சேனல் ஒன்று பார்வையிட்டபோது, அவரது மனைவி ஐஷு ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை பகிர்ந்துகொண்டார். பிக் பாஸ் வீட்டில் பிரவீனைப் பிரிந்திருந்தபோது, அவரது முத்தத்தை மிஸ் செய்ததாக கூறினார். அதுமட்டுமல்லாமல், பிரவீன் எப்பொழுதும் தன்னுடைய performance-ஐ சிறப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.

ஐஷுவும் பிரவீனும் பல ஆண்டுகளாக ஒருவரையொருவர் காதலித்து வருகின்றனர். பிரவீன் ராஜ் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பிறகு, அவர்களின் காதல் இன்னும் அதிகரித்துள்ளது. அவர்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் எவ்வளவு நேசிக்கிறார்கள் என்பதை பலமுறை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

தன்னுடைய கணவர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்தபோது தான் மிகவும் தனிமையாக உணர்ந்ததாகவும், அவரை மிகவும் மிஸ் செய்ததாகவும் ஐஷு கூறினார். மேலும், பிக் பாஸ் வீட்டில் பிரவீன் பற்றி தவறான கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டபோது தான் மிகவும் வேதனை அடைந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

பிக் பாஸ் பிரவீன் மனைவி பேட்டி: திருமணம் முடிந்து முதன்முதலில் பாண்டிச்சேரிக்கு ஹனிமூன் சென்றபோது, தங்களிடம் போதுமான பணம் இல்லை என்று ஐஷு நினைவு கூர்ந்தார். அந்த சமயத்தில், அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டதாகவும், மளிகை சாமான்கள் வாங்கக்கூட பணம் இல்லாமல் இருந்ததாகவும் அவர் கூறினார். ஆனால், இன்று பெங்களூரில் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள வீடு இருக்கிறது என்றும் அம்மா வீட்டில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைப் பொருட்கள் உள்ளதாகவும் நகைச்சுவையாக கூறியது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. கிலோ கணக்கில் தங்கம் பெங்களூர் வீட்டில் இருப்பதாகவும் சென்னையில் உள்ள வீட்டில் 10 சவரன் வரை தங்கம் இருப்பதாக ஐஷு தெரிவித்தார். கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் தான் ராணி போல வாழ்வதாக நினைத்துக் கொண்டு ஐஷு இருப்பதை பார்த்த ரசிகர்கள் பிரவீனுக்கு பதில் ஐஷு பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் என்கின்றனர்.

அவர் தனது கணவருக்கு பரிசாக வரைந்து கொடுத்த ஓவியங்களையும், அவர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தபோது எடுத்த புகைப்படங்களையும் நினைவு கூர்ந்தார். மேலும், பிரவீன் எப்போதும் தனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர் என்றும், அவரைப் பிரிந்து இருக்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார்.

இசைப்பிரியர்: பிரவீனுக்கு இசை மிகவும் பிடிக்கும். வீட்டில் கிட்டார் இருந்தால், ஜாமிங் செஷன் இல்லாமல் இருக்காது. ஐஷுவும் பிரவீனுடன் இணைந்து பாடுவார். மேலும், பிரவீன் தனது நண்பர்களுடன் ஜாலியாகப் பேசுவதை ஐஷு ரசிப்பார்.

பிரவீன் ராஜ் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்பவர். அவர் ஆடம்பரமான உடைகளை அணிவதில்லை. பெரும்பாலான நேரங்களில் டி-ஷர்ட் மற்றும் ஷார்ட்ஸ் அணிவதையே விரும்புகிறார். ஏனென்றால், அதுதான் அவருக்கு வசதியாக இருக்கிறது என்று ஐஷு கூறினார்.

கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும், ஐஷுவும் பிரவீனும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருந்துள்ளனர். அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆழமாக நேசிக்கிறார்கள். மேலும், அவர்களுடைய காதல் என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறார்கள்.

