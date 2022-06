ராதிகா எடுக்கும் அதிரடி முடிவு...பாக்யலட்சுமியில் அடுத்து நடக்க போகும் ட்விஸ்ட் இது தான்

சென்னை : பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பது தான் தமிழ் டிவி சீரியல் ரசிகர்களின் அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. சீரியல் முடிய போகிறதா என்ற கேள்வியையும் ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

விஜய் டிவி.,யில் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்யலட்சுமி சீரியல் தான் இன்றைய தேதியில் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்படும் சீரியலாக உள்ளது. டிஆர்பி.,யில் முதலிடத்தில் இருப்பதும் இந்த சீரியல் தான். இந்த சீரியலின் லீட் ரோல் பாக்யலட்சுமியாக இருந்தாலும், கோபி ரோலில் நடிக்கும் சதீஷ் தான் பலரின் ஃபேவரைட். இவருக்காகவே இந்த சீரிலை பார்ப்பவர்கள் தான் அதிகம்.

ராதிகாவை சந்திக்கும் பாக்யா...பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது ?

English summary

According to sources, Bhagya meets Radhika and shared her confusion about her husband's attitude. Radhika breaks down and decided to go away from Gopi's life. These new twist will telecast in upcoming episodes.