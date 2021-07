அதை செய்யச் சொன்ன ரம்யா பாண்டியன் ..நாங்க வரோம்.. துள்ளிக் குதித்து ஓடி வந்த ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: நடிகை ரம்யா பாண்டியன் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக பலரும் அவர் சொன்ன விஷயத்தில் களம் குதித்துள்ளனர்.

செடி வச்சுட்டு அந்தப் போட்டோக்களை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க என்பதுதான் ரம்யா பாண்டின் வச்ச கோரிக்கை.

விடுவார்களா ரசிகர்கள். தீவிரமாக களம் குதித்து கலக்கிக் கொண்டுள்ளனர். செடி வைக்கும் புகைப்படங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.

கண்ணை மூடி சொக்கி போன ரம்யா பாண்டியன் .. உற்றுப் பார்த்து உச்சு கொட்டும் ரசிகர்கள்

English summary

Actress Ramya Pandian has called her fans and friends to plant a tree at least. She has assured her fans that she will visit them if they plan any big plantation function.