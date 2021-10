ரோஜா சீரியல் அனுவுக்கு கொரோனா... ரசிகர்கள் உருக்கம்

சென்னை : சன் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று ரோஜா. இந்த சீரியல் 2018 ம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. ஹீரோயின் ரோஜாவின் க்யூட்டான எக்ஸ்பிரஷன்களை பார்ப்பதற்காகவே இந்த சீரியலை பார்ப்பவர்கள் ஏராளம்.

இந்த சீரியலில் ஹீரோ அர்ஜுன் கேரக்டரில் சிபு சூரியனும், ஹீரோயின் ரோஜா கேரக்டரில் பிரியங்கா நல்காரியும் நடித்து வருகிறார்கள். இவர்களை தவிர வடிவுக்கரசி, ஷியாமளா, காயத்ரி உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகிறார்கள்.

Roja serial actress vj akshayaa tested covid 19 positive. she plays the character of Anu who is one of the antagonist in this serial. vj akshayaa shared this news through instagram to her fans.