கொண்டையில் கும்முன்னு மல்லிகை.. சைட் இடுப்பு.. சிலிர்க்க வைக்கும் கண்ணம்மா!

சென்னை: ட்ரெடிஷனல் குயினு, ரசிகர்களின் மயிலு.. இவ்வளவு கவர்ச்சியா இருக்கீங்களே என்று பாரதியின் கண்ணம்மாவான ரோஷ்னி ஹரிப்ரியனைப் பார்த்து உருகிக் கொண்டுள்ளனர் ரசிகர்கள்.

தலையில் போட்ட கொண்டையில் தொங்கும் மல்லிகைப் பூவில் ரொம்பவே அழகா இருக்கீங்க என்றும் பலர் சிலாகிக்கின்றனர்.

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் திகட்டாத தித்திப்பாக கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிறாரே கண்ணம்மானு ரசிகர்கள் பாடும் கவிதைதான் இன்ஸ்டாவில் வைரலாகியுள்ளது.

English summary

Bharathi Kannamma fame Roshni Haripriyan is famous for her dusky beauty. She has posted a cute photo diary in her Instagram and it is viral now.