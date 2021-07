ஏன் சாக்ஷி... எப்பப் பார்த்தாலும் இப்படியேவா.. ஓடி வந்து உருகி உருகி வழியும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: சிலரைப் பார்க்கும்போது மட்டும் பொறாமை ஏற்படும். அந்த மாதிரிதான் சாக்ஷி உரசியபடி இருக்கும் சுவரை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

இதே துணியில் தினமும் பார்த்தாலும் சலிக்காமல் விதவிதமா வித்தையை இறக்கிக்கிட்டு இருக்காரே என்றும் செல்லமாக அலுத்துக் கொள்கிறார்கள்.

எல்லாமே ஓகேதான்.. ஆனா அந்த இடுப்பு மட்டும் தான் சிறுசா இருக்குனு சிலாகிக்கும் ரசிகர்களின் அலும்பும் தாங்கல.

English summary

Actress Sakshi Agarwal who is famous for her exercise videos has come up with a red hot photoshoot and they have become viral now.