மரத்துக்குக் கீழே.. மல்லாக்க படுத்தபடி சொக்கவைக்கும் சாக்ஷி!

சென்னை : மரத்துக்கு மேல மல்லாக்க படுத்து கையை தூக்கி ரசிகர்களை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளார் சாக்ஷி.

போதும் போதும் ரொம்ப நேரம் மூச்சு பிடிக்காதுங்க.. நாங்க தாங்க மாட்டோம்னு ரசிகர்களும் விடாமல் கலாய்க்கின்றனர்.

வழக்கமாக எக்ஸர்சைஸ் படம் அல்லது வீடியோ போடுவார் சாக்ஷி. ஆனால் ஒரு சேஞ்சுக்கு அரைகுறை ஆடையில் ஹாயாக படுத்த போட்டோவைப் போட்டுள்ளார்.

ஏன் சாக்ஷி... எப்பப் பார்த்தாலும் இப்படியேவா.. ஓடி வந்து உருகி உருகி வழியும் ரசிகர்கள்!

English summary

Sakshi Agarwal who is famous for her exercise videos and reels has put up a cool pic in her Instagram page and the image is viral now.