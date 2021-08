பாரதி கண்ணம்மாவில் அடுத்த செம ட்விஸ்ட்... அட இதை யாருமே எதிர்பார்க்கலியே

சென்னை : தமிழ் டிவி சேனல்களில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களிலேயே டிஆர்பி.,யில் டாப் ரேட்டிங்கை பெற்றிருப்பது விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் தான். தமிழ் டிவி சீரியல் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக எனக் கூறி எத்தனை ட்விஸ்ட், சஸ்பென்ஸ் என வைத்தாலும் மற்ற சீரியல்களின் டிஆர்பி ரேட்டிங் சரிந்து தான் காணப்படுகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், மராத்தி என பல மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டாலும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலுக்கு இருக்கும் மவுசு குறையவில்லை. சென்டிமென்ட், காதல், வில்லி - வில்லன்களின் சதி வேலைகள், மாமியார் - மருமகள் பிரச்சனை என எத்தனை அம்சங்களை வைத்தாலும் அதையும் தாண்டி மக்கள் வேறு எதையோ எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதற்கு பாரதி கண்ணம்மா சீரியலே உதாரணம்.

English summary

In latest promo for bharathi kannamma serial, kannamma knows the secret about hema and lakshmi. after this promo revealed, fans eagerly wait to watch this sema mass scene.