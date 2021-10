ஆரம்பிக்கலாமா?... கலக்கலாக வெளியான பிக் பாஸ் லேட்டஸ்ட் ப்ரோமோ

சென்னை : அனைவரும் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நாளை மாலை 6 மணிக்கு துவங்கப்பட உள்ளது. விஜய் டிவி.,யில் கமல் தொகுத்து வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சி பிரம்மாண்ட விழாவாக துவக்கப்பட உள்ளது.

சுமார் 5 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக நடத்தப்பட உள்ள பிக்பாஸ் துவக்க விழா இரவு 11 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள போட்டியாளர்களின் அதிகாரப்பூர்வ பட்டியல் நாளை வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Vijay TV has been releasing ridiculous promos for the Big Boss show. This program will be launched tomorrow by 6 pm. This program will be held as 5 hours function and as usual kamal will host this show.