தொப்பியோடு தலை சாய்த்த சரண்யா .. தொப்புன்னு விழுந்த ரசிகர்கள்!

சென்னை : என்னது .. "டைகரா" எங்க எங்கனு தேடுற ரசிகர்களுக்கு இங்க பாருங்க என கலக்கலான போஸ் கொடுத்து பதற வைத்துள்ளார் சரண்யா துராடி.

ஸ்டைலிஷாக தொப்பி போட்டு கும்முன்னு உட்கார்ந்திருக்கும் சரண்யா தனது ஜாக்கெட்டில் டைகர் படத்தைப் போட்டுக் கொண்டு டைகர் பேபி என்று கேப்ஷனும் கொடுத்துள்ளார்.

இதை வைத்துத்தான் ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர். இப்படியெல்லாம் கேப்ஷன் போட்டு எங்களை உற்றுப் பார்க்க வைத்தால் எப்படி என்றும் கலாய்க்கின்றனர்.

TV Actress Sharanya Turadi is knowm for her acting talent. She has posted a new photo and fans are pouring in their wishes for her.