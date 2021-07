முடிஞ்சா இப்படி கால விரிச்சு உட்காருங்க பார்ப்போம்.. அசர வைத்த ஷிவானி!

சென்னை : ஷிவானி நாராயணன் செய்யும் செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் ரசிகர்கள் மனதை பதக்கென்று கவ்விக் கொள்ளத்தான் செய்கிறது.

சும்மாவா சொன்னாங்க நீங்க சிங்கப்பெண் என்று. நின்றவாக்கிலேயே அப்படியே காலை விரித்தபடி உட்கார்ந்து மிரட்டலான ஒரு எக்சர்ஸைஸ் செய்துள்ளார் ஷிவானி.

இதே மாதிரி செய்து பாருங்க என்றும் தனது ரசிகர்களுக்கு அவர் சவாலும் விடுத்துள்ளார். துணைக்கு ஆள் வைத்துக் கொண்டுதான் இதை செய்யனும் போல.

மூச்சை இழுத்துப் பிடித்த ஷிவானி.. ப்ப்பா.. பெருமூச்சு விட்டு லயித்த ரசிகர்கள்!

English summary

Bigg Boss Shivani Narayanan is very busy in doing exercise nowadays. She has posted a video of hers and asked the fans to try like her.