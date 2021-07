டைட் டிரஸ் போட்டு.. சூப்பர் நைட் அவுட்.. கிளுகிளுத்துப் போன ரசிகர்கள்!

சென்னை: எந்தப் பக்கம் தின்னாலும் கற்கண்டு இனிப்பதுபோல எந்த அங்கிளில் பார்த்தாலும் கிக் ஏற்றும் ஷிவானி என்று ரசிகர்கள் சிலாகித்துக் கொண்டுள்ளனர்.

நைட் அவுட்டிங் போறேன்னு ரசிகர்களுக்கு போக்குக் காட்டிவிட்டு புலம்ப விடுறீங்களேம்மா என்று அவரது காஸ்ட்யூமைப் பார்த்து ரசிக்கின்றனர் ரசிகர்கள்.

வளைவு நெளிவுகளை பார்த்ததும் தெளிவில்லாமல் கன்னாபின்னாவென வர்ணித்து ரசிகர்களும் குதுகளிக்கின்றனர்.

முடிஞ்சா இப்படி கால விரிச்சு உட்காருங்க பார்ப்போம்.. அசர வைத்த ஷிவானி!

English summary

Bigg Boss fame Shivani Narayanan is busy posting photos and reels in Instagram. Now she has posted a photo and it has become viral.