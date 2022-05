மீண்டும் விஜய் டிவிக்கு திரும்பி வந்த சிவகார்த்திகேயன்...எதுக்குன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மீண்டும் விஜய் டிவிக்கே திரும்பி வந்துள்ளதால் அனைவரும் அதிர்ச்சியையும், குழப்பத்தையும் தந்துள்ளது. என்ன நடக்கிறது என புரியாமல் பலரும் விளக்கம் கேட்டு வருகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருந்து, பிறகு தனது கடின உழைப்பால் சினிமாவில் ஹீரோவாகி, இன்று டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக வளர்ந்துள்ளார் சிவகார்த்திகேயன். தமிழ் சினிமாவில் அதிக தொகை வசூலிக்கும் படங்களில் சிவகார்த்திகேயன் படங்களும் உள்ளன.

ஏகே 61 படத்தில் இணைந்த கேஜிஎஃப் 2 நடிகர்.. அஜித்தின் ரசிகருக்கு கிடைத்தது அசத்தலான ஜாக்பாட்!

English summary

According to reports, Sivakarthikeyan returned to Vijay tv recently. This time he came for his upcoming movie Don promotion. He will participate as a special guest in Cook with comali sesson 3. Not only Sivakarthikeyan, the other cast also visit cook with comali set.