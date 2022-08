வெண்பாவிற்கு செளந்தர்யா கொடுக்கும் அதிர்ச்சி வைத்தியம்...பாரதி கண்ணம்மாவில் அடுத்து இதுதான்

சென்னை : விஜய் டிவியில் 2019 ம் ஆண்டு துவங்கி, தற்போது வரை ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல் பாரதி கண்ணம்மா. மலையாளத்தில் கருத்த முத்து என்ற பெயரில் ஒளிபரப்பான சீரியலின் தமிழ் ரீமேக் தான் பாரதி கண்ணம்மா.

மலையாளத்தை தொடர்ந்து தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளிலும் இந்த சீரியல் ஒளிபரப்பானது. தற்போது இந்த கதை தமிழில் மட்டுமல்ல மராத்தி, பெங்காலி மொழிகளிலும், இந்தியில் இரண்டு பெயர்களிலும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

ரோஷினி ஹரிபிரியன் மாற்றப்பட்டு, புதிய கண்ணம்மாவாக வினுஷா தேவி வந்த பிறகு சிறிது நாட்கள் டல் அடித்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் தற்போது மீண்டும் சூடுபிடிக்க துவங்கி உள்ளது.இந்த சீரியல் அதிக அளவில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வந்தாலும், இதற்கு வரவேற்பும் ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டு தான் உள்ளது.

English summary

Bharathi Kannamma serial promo for upcoming week episode released. In this promo, Sowndharya family attend Rohit - Venbha engagement. Venbha stops engagement and said that she didn't want to marry Rohit. She want to live in big family. But Sowndharya gav shock treatment to Venbha.