வெண்பாவை துப்பாக்கியால் சுடும் செளந்தர்யா.... இது என்ன புது ட்விஸ்டா இருக்கு ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் மீண்டும் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்துள்ளது பாரதி கண்ணம்மா சீரியல். நடுவுல் சில நாட்கள் போரடித்த நிலையில், கடந்த சில வாரங்களாக மீண்டும் சூடுபிடிக்க துவங்கி உள்ளது இந்த சீரியல்.

அடுத்து என்ன நடக்கும், இப்படி ஆகுமா, அப்படி ஆகுமா என ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது பாரதி கண்ணம்மா. பாரதியும், கண்ணம்மாவும் எப்போது சேருவார்கள் என பலர் ஆவளோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

