இன்னைக்கு வெயிட்டான சம்பவம் இருக்கு… ப்ரோமோவை பார்த்து மிரளும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : ஜீ தமிழின் சர்வைவர் இன்றைய ப்ரோமோவில் போட்டியாளர்களுக்கு மிக கடினமான டாஸ்க் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

சர்வைவர் ரியாலிட்டி ஷோ ஆடியன்ஸ் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாளுக்கு நாள் போட்டி, வாக்குவாதம், பொறாமை என நிகழ்ச்சி தற்போது சூடு பிடித்திருக்கிறது.

விஜய்சேதுபதிக்கு ஜோடியான ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா அழகி.. சூப்பர் அப்டேட்டை வெளியிட்ட சன் பிக்சர்ஸ்!

நேற்று ஒளிபரப்பான எபிசோடில் இந்துஜா எலிமினேட் செய்யப்பட்டார்.

English summary

Zee Tamil’s announcement of launching the world’s biggest reality show ‘Survivor’ has not only been the recent talk of the town but also something for fans to watch out for.