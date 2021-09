Achuma is back... ஆப்ரேஷனுக்கு பின் கேமரா முன் அர்ச்சனா… ரசிகர்கள் ஹாப்பி !

சென்னை : படபடப்பான பேச்சு... கலகலப்பான சிரிப்பு... என ரசிகர்கள் மனதில் தனி இடம் பிடித்தவர் விஜே அர்ச்சனா. நீண்டநாட்களாக தொகுப்பாளியாக இருந்த இவருக்கு சின்னத்திரையில் ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ்.

திடீரென உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட அர்ச்சனாவுக்கு மூளையில் சிறிய ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்டது. தற்போது உடலை தேறியுள்ளார்.

விஜய் டிவி சீரியல்களின் நேரம் மாற்றம்... காரணம் இது தான்

அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகு முதல் முறையாக இவர் கேமரா முன்னாடி வந்ததும், பழைய நிலையில் இவரை பார்த்த அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவிக்கிறார்கள்.

English summary

Archana Chandhoke is a popular video jockey and rose to prominence once again with her stint in Bigg Boss Tamil Season 4. After surgery she started back to work.