சன் டிவி.,யின் டாப் 3 சீரியல்கள் இது தான்...என்ன ரேட்டிங் தெரியுமா?

சென்னை : தமிழ் டிவி சேனல்களில், நியூஸ் சேனல்கள் தவிர மற்ற அனைத்திலும் ஏராளமான சீரியல்கள் ஒளிபரப்பட்டு வருகின்றன. இதில் முதலிடத்தை பிடிப்பது யார் என்ற போட்டி அனைத்து சேனல்களிலும் நடக்கிறது.

கோட் சூட் போட்டுக் குத்தாட்டம் போடும் அஸ்வின்.. அடுத்த ஹிட் ஆல்பம் ’யாத்தி யாத்தி’ ரிலீஸ்!

ஆரம்பத்தில் விஜய் டிவி தான் டிவி சீரியல்களின் ரேட்டிங்கை வெளியிட்டு, எந்த சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம் என்பதை சொல்லி பரபரப்பை கிளப்பியது. இதைத் தொடர்ந்து தற்போது மற்ற சேனல்களும் சீரியல்களின் ரேட்டிங்கை வெளியிட துவங்கி விட்டன.

English summary

After vijay tv, now sun tv revealed prime time tv serials tv rating. vaanathai pola serial in top position in sun tv serial rating. following this, sundari in second position and roja serial in third position.