பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் புதிதாக என்ட்ரி கொடுக்கும் நடிகர்...எதுக்கு தெரியுமா?

சென்னை : விஜய் டிவி-யில் சூப்பர் ஹிட் சீரியல்களில் ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருந்த பாரதி கண்ணம்மா, தற்போது டிஆர்பி.,யில் மிகவும் பின் தங்கி உள்ளது. இந்த சீரியல் எப்போது முடியும்? என ரசிகர்கள் இணையத்தில் தொடர்ந்து கேட்கும் அளவிற்கு நிலைமை போய் விட்டது.

அந்த அளவுக்கு கதையில் சுவாரசியம் என்பது பெயருக்கு கூட இல்லாமல் கதை சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த சீரியல் மக்களிடையே பிரபலமாக முக்கிய காரணம் இதில் முன்பு கண்ணம்மாவாக நடித்த நடிகை ரோஷினி ஹரிபிரியன் தான். தற்போது கண்ணம்மா கேரக்ட்ரில் நடிகை வினுஷா தேவி நடித்து வருகிறார். இந்த சீரியாலில் ஹீரோயினுக்கு அடுத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வில்லி கதாபாத்திரத்தில் வெண்பா ரோலில் நடிகை மற்றும் விஜே-வான ஃபரீனா ஆசாத் நடித்து வருகிறார்.

2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த சீரியல் தற்போது 900 எபிசோட்களை நிறைவு செய்துள்ளது. இதற்குள் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்த பலரும் மாற்றப்பட்டு விட்டனர்.கதையும் எதை நோக்கி செல்கிறது என்றே தெரியாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது. மெயின் கன்டென்ட்டை விட்டு விட்டு ஏதேதோ சீன்கள் சேர்க்கப்பட்டு பார்ப்பவர்களை சளிப்படைய வைத்து வருகிறது.

